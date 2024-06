Áustria apura-se frente aos Países Baixos em jogo cheio de golos

Um autogolo madrugador de Donyell Malen deixou a Áustria em vantagem e com um pé nos oitavos de final da prova. O empate surgiu logo após o descanso com Cody Gakpo a concretizar o 1-1. Nesta autêntica final pelo apuramento direto, a seleção austríaca voltou à vantagem ao minuto 60. Romano Schmid fez de cabeça o 2-1. 15 Minutos depois, e após revisão do VAR, Memphis Depay repôs o empate 2-2. Passados 5 minutos, Marcel Sabitzer marcou o 3-2 a favor da Áustria, num jogo cheio de eficácia. A Áustria passa aos oitavos em primeiro deste Grupo D, com 6 pontos, em segundo lugar a França, que tem 5 após o empate com a Polónia. Os Países Baixos em terceiro, com 4 pontos e a Polónia, quarta classificada, com 1 ponto. Os Países Baixos são um dos melhores terceiros, com 4 pontos conquistados, e por isso passam à fase seguinte, enquanto a Polónia tem bilhete de regresso já carimbado.