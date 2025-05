Aves obtém vitória preciosa na Amadora

O Aves regressou aos triunfos após oito jogos sem vencer, impondo-se por 1-0 na visita ao Estrela da Amadora, na 33.ª e penúltima jornada, e manteve-se na luta pela permanência direta na I Liga.

O único golo da partida, na qual caso tivesse pontuado o Estrela da Amadora poderia ter garantido a permanência, foi apontado por Zé Luís, aos 85 minutos.



O Aves, que na última semana oficializou a saída do técnico Rui Ferreira e o regresso de José Mota, segue na 16.ª posição, com 27 pontos, mais três do que Boavista e Farense, que jogam ainda hoje, enquanto o Estrela da Amadora é 15.º, com 29.