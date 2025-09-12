Balde de água fria na Luz. Santa Clara empata nos descontos

Benfica empatou na Luz com o Santa Clara, reduzido a dez jogadores por expulsão de Paulo Victor, aos 38 minutos, num jogo da jornada cinco da I Liga portuguesa de futebol. O Benfica perdeu, assim, os primeiros pontos no campeonato. Um golo de Vinicius já nos descontos, aos 90+2, deu o empate à formação açoriana, que esteve a perder desde os 59 minutos, depois de o avançado grego Vangelis Pavlidis ter marcado para os encarnados. O Benfica, que em 23 de setembro recebe o Rio Ave, em jogo em atraso da primeira jornada, segue provisoriamente no segundo lugar, com 10 pontos, a dois do líder FC Porto, que soma 12 e que no sábado recebe o Nacional, em partida da quinta ronda, enquanto o Santa Clara é oitavo, com cinco.