Reportagem

Balde de água fria na Luz. Santa Clara empata nos descontos

Pedro Nunes - Reuters

Benfica empatou na Luz com o Santa Clara, reduzido a dez jogadores por expulsão de Paulo Victor, aos 38 minutos, num jogo da jornada cinco da I Liga portuguesa de futebol. O Benfica perdeu, assim, os primeiros pontos no campeonato.

Um golo de Vinicius já nos descontos, aos 90+2, deu o empate à formação açoriana, que esteve a perder desde os 59 minutos, depois de o avançado grego Vangelis Pavlidis ter marcado para os encarnados.

O Benfica, que em 23 de setembro recebe o Rio Ave, em jogo em atraso da primeira jornada, segue provisoriamente no segundo lugar, com 10 pontos, a dois do líder FC Porto, que soma 12 e que no sábado recebe o Nacional, em partida da quinta ronda, enquanto o Santa Clara é oitavo, com cinco.

Estatísticas

Relato de Nuno Matos com comentários de Nuno Coelho e reportagem de João Santos Correia