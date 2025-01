Barcelona vence na Luz depois de estar a perder 3-1 ao intervalo

Sabor amargo, o Benfica foi derrotado no Estádio da Luz pelo Barcelona, 5-4, depois de estar a vencer ao intervalo por 3-1, em jogo da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol. Os encarnados estiveram na frente do marcador até aos 86 minutos, tendo chegado a dispor de dois golos de vantagem em duas ocasiões, aos 3-1 e 4-2, mas acabaram por ceder nos instantes finais, num encontro que teve uma 'chuva' de golos, que se juntou ao temporal que caiu, principalmente durante a segunda parte. O grego Pavlidis foi uma das figuras do encontro, ao anotar um hat trick, aos dois, 22 e 30 minutos, o último de grande penalidade, tendo o outro golo benfiquista sido apontado por Ronald Araujo na própria baliza, aos 68, enquanto, pelo lado catalão, o polaco Robert Lewandowski bisou, aos 13 e 78, ambos de grande penalidade, o brasileiro Raphinha também fez dois golos, aos 64 e 90+6, e Eric Garcia foi o autor do outro tento. Com esta derrota, o Benfica vê ficar em risco a possibilidade de assegurar a presença no play-off de acesso aos oitavos de final, sendo agora 18.º, com 10 pontos, tendo ainda uma difícil deslocação a Turim na última jornada para defrontar a Juventus, enquanto o Barcelona, segundo, com 18, está diretamente apurado para os 'oitavos'.