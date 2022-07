Batido recorde do mundo dos 400 metros barreiras

No ano passado, a atleta ganhou as qualificações dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos com um recorde mundial e depois sagrou-se campeã olímpica, novamente com um recorde.



A atleta, de 22 anos, passa a ser campeã olímpica e mundial, depois de ter sido prata no Mundial Doha em 2019, ainda com idade de júnior.