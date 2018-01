O Benfica entra esta segunda-feira em campo para defrontar o Belenenses, em jogo da 20.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa de Rui Vitória visita o Restelo com o objetivo de continuar a perseguição aos dois primeiros classificados do campeonato. Pela frente, o Belenenses, que agora tem Silas no comando técnico e promete dificultar a vida a Jonas e companhia. A partida tem início às 21h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir, em direto, o relato do jogo na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.