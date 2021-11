Belenenses SAD - Benfica. Rui Costa fala em "página negra para o futebol"

Belenenses SAD perdeu por 7-0 com o Benfica num jogo onde começou com nove jogadores. Árbitro deu por terminado o jogo ao minuto 48 por falta de elementos da equipa da casa. O Presidente do Benfica, Rui Costa, fala numa página negra do futebol português, que deve envergonhar toda a gente.