Belenenses SAD - Santa Clara. I liga em direto

O treinador do Belenenses SAD, Petit, afirma que o vai encarar o jogo com o Santa Clara, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, "como se fosse uma final", tendo em conta a classificação. Na jornada transata, o Belenenses SAD quase surpreendeu o líder Benfica (derrota por 3-2, na Luz), com Petit a considerar que, apesar da derrota, a personalidade da equipa nessa partida dá responsabilidade para responder com um triunfo face aos açorianos. O Santa Clara vem moralizado de duas vitórias consecutivas, com Famalicão e com o Paços de Ferreira.