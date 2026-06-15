Bélgica arranca com empate frente ao Egito

A Bélgica, a cumprir a sua 15.ª participação e quarta consecutiva, não foi além de um empate 1-1 frente ao Egito, no jogo inugural do Grupo G do Campeonato do Mundo de futebol, disputado em Seattle.

Os egípcios, a disputarem o seu quarto mundial e liderados por Mohamed Salah, adiantaram-se aos 20 minutos, por Emam Ashour, mas os belgas igualaram na segunda metade, aos 66, com um golo na própria baliza de Mohamed Hany, ao tentar evitar que a bola chegasse a Lukaku.



Belgas e egípcios estão assim provisoriamente na frente do Grupo, com um ponto, numa primeira jornada que encerra com o Irão-Nova Zelândia, às 02:00 portuguesas do dia 16, em Los Angeles.