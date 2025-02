O Benfica joga esta terça-feira uma cartada decisiva na Liga dos Campeões. Depois de vencer na primeira mão, a equipa de Bruno Lage pretende carimbar a passagem aos oitavos de final com uma boa exibição. Do outro lado estará o AS Mónaco, que quer vingar as duas derrotas sofridas no principado esta temporada. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1.