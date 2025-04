Benfica confirma apuramento e encontra Sporting na final da Taça de Portugal

O Benfica voltou esta quarta-feira a vencer o Tirsense, desta feita por 4-0, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal em futebol, pelo que vai defrontar o Sporting na final da prova. Depois da goleada por 5-0 em Barcelos, casa emprestada à equipa do quarto escalão nacional, o técnico Bruno Laje deu descanso a muitos dos titulares, tendo o triunfo de hoje sido construído por António Silva, aos 45+3, pelo albanês Bajrami, aos 74, pelo italiano Belotti, aos 78, e por Leandro Barreiro, aos 90+1. Na final, os encarnados vão defrontar o rival citadino Sporting, que, na terça-feira, cumpriu também com o favoritismo, ao vencer em Paços de Ferreira, recinto emprestado ao Rio Ave, por 2-1, confirmando o trunfo de 2-0 trazido da primeira mão. A final está agendada para o próximo dia 25 de maio, no Estádio Nacional.