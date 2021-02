Benfica e Arsenal chegam a acordo e defrontam-se em Roma

O encontro da primeira mão da eliminatória, entre os encarnados e os londrinos vai acontecer no Estádio Olímpico de Roma.



Portugal foi colocado na lista de proibições de viagem do Governo Britânico e, como tal, a equipa de Jorge Jesus não poderia viajar de Lisboa.



Em sentido contrário, o Arsenal teria de cumprir quarentena no regresso a Londres.



A primeira mão joga-se a 18 de fevereiro e a segunda, uma semana depois, a 25 de fevereiro.