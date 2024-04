Benfica-Marselha. Águias anulam bilhetes dos adeptos franceses

O Benfica anulou os bilhetes já comprados pelos adeptos do Marselha para o jogo desta quinta-feira no Estádio da Luz.

Os encarnados apelaram aos adeptos do Marselha para que não viajem para Portugal e aos adeptos do Benfica para que não viajem para França.



As águias revelaram terem sido informadas formalmente pelas autoridades francesas da proibição da presença de adeptos do Benfica em Marselha, para a segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa.



Perante esta informação, o Benfica disse que contactou as autoridades portuguesas e que estas, na sequência da decisão das autoridades francesas, alertaram para o elevado potencial de risco quanto à presença de adeptos do Marselha na capital portuguesa.



Em causa está a elevada probabilidade de atos de violência.