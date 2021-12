Benfica-Sporting. Segurança redobrada e exigido teste negativo à covid-19

Benfica e Sporting jogam esta sexta-feira. É considerado pelas autoridades um jogo de elevado risco e conta com medidas de segurança acrescidas por causa da pandemia. O jogo começa depois das nove da noite, mas as portas do estádio da Luz abrem três horas antes para ajudar as cumprir todas as novas regras.