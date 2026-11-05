Benfica vence Lech Poznan e consolida liderança na Liga Europa

O Benfica venceu no Estádio da Luz o Lech Poznan, por 3-1, com golos de Rafa, Prestianni e Sudakov para os encarnados e de Bergtsson para a equipa polaca, em jogo da quarta jornada da fase de liga da Liga Europa.

O Benfica entrou focado na partida, em vencer, e não demorou a inaugurar o marcador. Logo aos 6 minutos, Rafa Silva aproveitou uma desatenção defensiva da formação polaca para fazer o 1-0.



O golo madrugador deu tranquilidade aos comandados de Marco Silva, que controlaram o ritmo do jogo e a posse de bola durante grande parte da primeira metade, perante um Lech Poznan mais recuado e concentrado em explorar o contra-ataque.



No segundo tempo, o Benfica procurou fechar o resultado e o segundo golo surgiu aos 67 minutos. O jovem argentino Gianluca Prestianni concluiu uma excelente jogada individual com um remate colocado, ampliando a vantagem.





Quando o cenário parecia totalmente controlado para os encarnados, o Lech Poznan reagiu. Aos 72 minutos, Leo Bengtsson reduziu para 2-1, aproveitando um brinde do argentino Enzo Barrenechea na área benfiquista.





O golo da tranquilidade das águias surgiu ao minuto 90 por intermédio de Sudakov.





O Benfica segue no topo da tabela, com 12 pontos, em igualdade com o Bournemouth e o Ferencvaros, enquanto o Lech Poznan é 35.º e penúltimo, com um.