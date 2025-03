Benfica vence Nacional e cola-se provisoriamente ao Sporting na liderança

O Benfica venceu o Nacional por 3-0, no estádio da Luz, em Lisboa, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e juntou-se, à condição, ao Sporting na liderança da prova. O avançado suíço Amdouni abriu, aos cinco minutos, a contagem, ampliada aos 23 por Kökcü, e aos 90+2 por Pavlidis, ambos de grande penalidade, numa partida em que o Nacional falhou um penálti. O Benfica, que na terça-feira visita o FC Barcelona na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, para a qual parte com uma desvantagem de 1-0, passou a somar 56 pontos, os mesmos que o Sporting, que no domingo visita o Casa Pia. A formação orientada por Bruno Lage fechará a ronda com menos um jogo disputado, devido ao adiamento para 28 de março da visita ao Gil Vicente, da 24.ª jornada.