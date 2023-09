Boavista goleado em Braga

O Sporting de Braga bateu por 4-1 o Boavista, infligindo a primeira derrota do campeonato aos axadrezados, que jogaram mais de 60 minutos em inferioridade numérica, por expulsão de Sebastián Pérez.

Os bracarenses, que ainda não tinham vitórias em casa, golearam com um ‘bis’ de Ricardo Horta (19 e 58 minutos) e tentos de Banza (37) e Al Musrati (54, de penálti), um resultado expressivo construído após a expulsão de Seba Pérez (31), por acumulação de amarelos, já depois de Tiago Morais (26) ter marcado para os ‘axadrezados’.



Líder do campeonato à entrada da sexta jornada, o Boavista mantém-se com 13 pontos, a três do líder FC Porto e a dois do Benfica, que é segundo, enquanto o Sporting de Braga, que perdeu na ronda anterior, sobe ao sexto lugar, com 10.