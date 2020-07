O Boavista recebe esta quarta-feira o Marítimo no jogo de abertura da 31.ª jornada da Liga Portuguesa. Depois da derrota frente ao Benfica, a equipa de Daniel Ramos defronta o Marítimo que vem de uma sequência positiva de resultados. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP.