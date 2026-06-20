O pentacampeão Brasil conseguiu o primeiro triunfo no Mundial de futebol de 2026, ao vencer o Haiti por 3-0, em encontro da segunda jornada do Grupo C, disputado em Filadélfia.
Reportagem
Desporto
Brasil vence Haiti e aproxima-se da fase a eliminar
RTP
Matheus Cunha, aos 23 e 36 minutos, e Vinicius Júnior, aos 45+3, marcaram os tentos dos ‘canarinhos’, que se tinham estreado com um empate (1-1) com Marrocos.
Após duas rondas, o Brasil lidera, com quatro pontos, os mesmos de Marrocos, que venceu por 1-0 a Escócia, terceira, com três. O Haiti não soma qualquer ponto e é a primeira equipa a ‘despedir-se’ do Mundial2026, ainda com um jogo por disputar.