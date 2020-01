Bruno Fernandes poderá ir para Valencia até final da época por empréstimo do Barcelona

Este negócio está relacionado com a mais que provável transferência de Rodrigo, o ex-avançado do Benfica, para o Barça.



O Valencia quer cerca de 60 milhões de euros, mas a negociação poderá incluir o empréstimo de um jogador até final da temporada.



Esse reforço poderá ser Bruno Fernandes, que no final da época iria para o Barcelona a título definitivo.



Este é um cenário que foi avançado pelo jornal espanhol Super Deporte, de Valencia, mas que a RTP já confirmou estar em cima da mesa de negociações.



O valor avançado para a saída de Bruno Fernandes é também de 60 milhões de euros.