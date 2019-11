Bruno Lage defronta Santa Clara convicto que está a fazer as apostas certas

O treinador do Benfica diz que vai manter a aposta na formação nos jogos europeus e insiste que é responsável por todas as opções. O Benfica joga com o Santa Clara, este sábado, a partir das 18h00, em encontro da 11.ª jornada do campeonato da I Liga.