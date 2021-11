Buscas FC Porto. Investigações envolvem SAD, dirigentes e empresários

O Ministério Público fez buscas na SAD do Futebol Clube do Porto e nas casas de Pinto da Costa e do filho. Investigações relacionadas com a contratação de jogadores e também com os direitos de transmissão de jogos de futebol. Em causa estão 20 milhões de euros em comissões que estão agora sob suspeita.