CAF conta com uma voz portuguesa

O empresário que é também presidente do clube angolano Recreativo do Libolo recebeu no Bahrein a presidência do comité de organização da taça das nações africanas (CAN) de sub-17 durante o mandato.



O primeiro CAN sub-17 começa já no domingo no Gabão e a seleção de Angola, volta a competir 17 anos depois da última presença.



Rui Costa Campos passa a estar também na vice-presidência do Comité de Marketing e Estratégia da CAF.



À Antena 1 disse estar preparado para ajudar a redimensionar o futebol africano, cuja margem de progressão é enorme.