Câmara Municipal de Lisboa recebe o Benfica

A festa do título começou logo no sábado, no Estádio da Luz, no final do jogo com o Vitória de Guimarães. A equipa recebeu o troféu perante uma casa cheia e em festa.



As celebrações continuaram depois, na praça do Marquês de Pombal, em Lisboa, onde a equipa foi recebida em delírio por cerca de 200 mil adeptos.