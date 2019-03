Cancelo satisfeito na Juventus e elogia Ronaldo

Foto: Lusa

Para João Cancelo, o avançado da Juventus[CR7] acrescenta qualidade a qualquer equipa. "É um prazer jogar com ele e é um jogador muito importante para nós".



Cristiano Ronaldo integrou hoje o estágio da seleção portuguesa, que prepara o arranque do Euro2020, com jogos frente à Ucrânia e Sérvia, ambos no Estádio da Luz, a contar para o Grupo B de qualificação. O avançado não representa Portugal desde a participação no Mundial2018.