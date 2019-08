Canoagem. Seleção Nacional Feminina quer qualificar-se para Jogos Olímpicos 2020

Teresa Portela é a mais experiente contando já com a participação em quatro Jogos Olímpicos. Vai tentar uma quinta vez, num barco de 4 lugares, K4 500 metros, mas também sozinha, um K1 200 metros.



Teres Portela é fisioterapeuta, Francisca Laia é médica. Já Joana Vasconcelos congelou a matrícula na universidade porque não tem sido possível conciliar. É a única casada do nosso K4 e está como as outras três semanas por mês em estágio. A Francisca Carvalho tem tentado levar o curso de Ciências Farmacêuticas como pode, mas não é fácil.



A única que nunca foi aos jogos olímpicos é a Francisca Carvalho.



As quatro vão tentar levar a nossa bandeira para Tóquio. A viagem ao Japão é já no próximo ano 2020.