Casa Pia e Farense empatam

O Casa Pia empatou sábado 1-1 frente ao Farense, em jogo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os golos de ambas as equipas a ser apontados ainda na primeira parte. Em Rio Maior, `casa emprestada` do Casa Pia, foi a formação algarvia que inaugurou o marcador logo aos sete minutos, por intermédio do guineense Elves Baldé, com os lisboetas a empatarem numa grande penalidade apontada pelo brasileiro Cassiano, aos 32. Com este resultado, o Casa Pia, que não perde há três jogos no campeonato, está no nono lugar, com 13 pontos, enquanto o Farense, que vinha de duas derrotas seguidas, continua em 18.º e último, com apenas cinco.