Casa Pia em inferioridade numérica empata sem golos na visita ao Arouca

O Arouca e o Casa Pia empataram sem golos em jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no qual a formação lisboeta jogou em inferioridade numérica desde os 39 minutos. No estádio Municipal de Arouca, o Casa Pia, que somou o quinto jogo sem vencer e que há seis encontros que não vence fora, ficou reduzido a 10 após a expulsão de José Fonte, aos 39 minutos. O Casa Pia segue na oitava posição da Liga, com 42 pontos, em igualdade com o Estoril Praia, que é nono, e a dois do Famalicão, sétimo, enquanto o Arouca ocupa o 11.º posto, com 34.