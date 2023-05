Caso Vinícius Júnior. Polícia espanhola deteve sete pessoas por insultos racistas

A polícia espanhola deteve sete pessoas por insultos racistas contra o jogador do Real Madrid Vinícius Júnior. Três das detenções foram realizadas em Valência e envolveram adeptos do clube local que foram filmados a provocar o jogador brasileiro com imitações de macacos. As outras quatro detenções foram realizadas em Madrid.