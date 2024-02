O Futebol Clube do Porto joga na segunda-feira. Taremi foi a novidade do treino deste domingo. O iraniano poderá ser opção para o encontro com o Arouca.

Zaidu está fora desse jogo. Continua ao serviço da seleção da Nigéria. O mesmo acontece com Marcano, que está lesionado.



O empate com o Rio Ave, no último fim de semana, pôs termos a uma série de quatro vitórias consecutivas da equipa de Sérgio Conceição.