Contas do FC Porto aprovadas com 53% dos votos

Estão aprovadas, com 53 por cento dos votos, as contas do Futebol Clube do Porto, que, no resultado consolidado, apresentaram mais de 48 milhões de euros de prejuízo na época 2022/2023.

Foi este o resultado da Assembleia Geral do Clube que decorreu esta quarta-feira e que teve um reforço de segurança e forte aparato policial, depois dos episódios de violência na última reunião.



André Villas-Boas esteve presente e foi muito aplaudido, depois de ter criticado a gestão da SAD e de ter lamentado a má situação financeira do clube.



O antigo técnico e eventual candidato à presidência do Porto pediu aos atuais administradores para devolverem os prémios que ganharam.



Antes da Assembleia, Martins Soares, que já concorreu à liderança dos dragões, garantiu à RTP que, caso Pinto da Costa não se candidate, ele próprio avançará.



Pode, por isso, haver mais um candidato à presidência do Futebol Clube do Porto.