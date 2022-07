Cristiano Ronaldo pode deixar o Manchester United já no Verão

A possibilidade de Cristiano Ronaldo poder deixar o Manchester United já neste verão é cada vez mais forte.



A RTP apurou que, para já, os principais interessados na contratação de Ronaldo são os ingleses do Chelsea, os italianos do Nápoles e os alemães do Bayern de Munique.



O diário espanhol AS garante que o Barcelona também terá demonstrado interesse na contratação de Cristiano Ronaldo numa reunião com Jorge Mendes.



Contudo, os valores envolvidos deverão afastar o clube catalão da corrida pelo capitão da seleção portuguesa.