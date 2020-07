Custodio já não é treinador do Sporting de Braga

O presidente do clube, António Salvador, anunciou que a decisão de saída partiu do próprio técnico. Num longo comunicado, o clube bracarense queixa-se também de vários erros dos árbitros e pede mesmo a demissão de José Fontelas Gomes, o presidente do Conselho de Arbitragem.