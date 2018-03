Sporting e Desportivo de Chaves jogam esta segunda-feira a jornada de encerramento da 26.ª jornada da Liga Portuguesa. A equipa da casa, o Desportivo de Chaves, pretende o regresso aos triunfos com o intuito de continuar a sonhar com um lugar que dê acesso às competições europeias. Já o Sporting pode voltar a encurtar a distância para o líder FC Porto para cinco pontos, depois da derrota da ontem da equipa de Sérgio Conceição frente ao Paços de Ferreira. A partida tem início às 19h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP ou ouvir o relato em direto da Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt