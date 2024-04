Eleições FC Porto. Vítor Baía felicita Villas-Boas e lembra "legado incrível" de Pinto da Costa

Em reação aos resultados das eleições do Futebol Clube do Porto, que dão a vitória a André Villas-Boas, Vítor Baía reagiu em representação de Pinto da Costa, felicitando o novo presidente dos dragões. O dirigente do FCP acredita que este é um "momento de transição e de mudança", mas não esquece o "legado incrível" do presidente cessante.