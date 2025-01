Empate a zero entre Santa Clara e Farense

O Santa Clara caiu para o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao ceder um empate 0-0 na receção ao aflito Farense, em jogo da 17.ª jornada. Apesar de terem jogado toda a segunda parte com mais um elemento, face à expulsão de Marco Moreno, aos 45 minutos, os açorianos foram incapazes de levar de vencido o conjunto algarvio e viram-se ultrapassados no quarto lugar pelo Sporting de Braga, que tem os mesmos 31 pontos. Já o Farense somou o terceiro encontro consecutivo sem perder no campeonato e saiu, ainda que à condição, da zona de despromoção, com 14 pontos, na 16.ª posição.