Um autogolo de Bernardo Vital colocou os visitantes em vantagem antes do intervalo. Os "canarinhos" deram a volta ao marcador mas permitiram o empate 2-2. Com este resultado o Estoril Praia iguala o Sp. Braga mas tem mais um jogo realizado. O Famalicão permanece no 15.º lugar, mas finalizou uma série de três derrotas consecutivas.