Fran Navarro, de penálti, e Juan Manuel Boselli puseram o Gil a vencer por 2-0 até ao minuto 45. Mas ainda antes do intervalo, o Vizela empatou 2-2, com golos de Kiko Bondoso e Anderson. Este empate no duelo minhoto, que encerrou a jornada, deixa as duas equipas empatadas na classificação, com cinco pontos, no meio da tabela classificativa.