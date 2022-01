Entrevista Paulo Sousa para ver na íntegra no "Grande Área", às 23h00

Paulo Sousa diz que só deixou a Seleção da Polónia para treinar o Flamengo por causa da dimensão do clube brasileiro. Em entrevista exclusiva à RTP, o técnico admite que sabia que os responsáveis do Flamengo tinham outros treinadores portugueses como opção. Esta é uma entrevista para ver esta noite, no programa "Grande Área", na RTP3.