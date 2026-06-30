Erling Haaland decide passagem da Noruega aos oitavos

A Noruega conseguiu, assim, a sua primeira vitória na história em fases a eliminar de um Mundial de futebol.



Os noruegueses desequilibraram o jogo com um golo tardio de Erling Haaland, aos 86 minutos, que desfez o empate desenhado com os tentos de Antonio Nusa, aos 39, para os nórdicos, e de Amad Diallo, aos 74, para os africanos.



Nos oitavos de final, a seleção norueguesa vai defrontar o Brasil, mantendo vivo o sonho de repetir a boa imagem deixada na fase de grupos, na qual venceu dois jogos [Iraque e Senegal] e perdeu um [França].



Neste desafio, a Costa do Marfim até entrou melhor, assumindo desde cedo o controlo territorial, explorando sobretudo a velocidade de Yan Diomandé pelo corredor esquerdo.



Konan, antigo jogador do Gil Vicente, esteve perto de inaugurar o marcador aos 20 minutos, com um remate às malhas laterais, e Pépé continuou a criar desequilíbrios perante uma defesa norueguesa que revelava dificuldades na construção.



No entanto, contra a corrente do jogo, a Noruega adiantou-se aos 39 minutos, quando Martin Odegaard encontrou Antonio Nusa na esquerda e o jovem extremo desferiu um remate indefensável para Yahia Fofana.



Galvanizados, os ‘vikings’ ainda ameaçaram novo golo, antes do intervalo, por Haaland, mas a formação africana manteve-se na discussão do encontro.



No reatamento, o selecionador costa-marfinense promoveu as entradas de Amad Diallo e Elye Wahi, alterações que transformaram o ataque da equipa.



Nyland negou primeiro o empate a Pépé, enquanto Kessié voltou a testar a atenção do guarda-redes norueguês.



Mas, aos 74, Diallo, que momentos antes tinha evitado o golo dos noruegueses com um corte em cima da linha de golo, acabou por resgatar o empate para os ‘elefantes’, depois de uma combinação com Pépé.



No entanto, o empate durou pouco mais de uma dezena de minutos, pois, aos 86, e já com os benfiquistas Andreas Schjelderup e Fredrik Aursnes em campo, lançados desde o banco, Oscar Bobb combinou com Patrick Berg e serviu o ‘matador’ Haaland, que, com um desvio eficaz, assinou o 2-1.



A Costa do Marfim ainda reagiu nos descontos e esteve perto de forçar o prolongamento, mas Nyland travou um potente remate de Diallo aos 90+6 minutos, segurando a vantagem até ao apito final.