Estádio do FC Porto é alternativa para jogo da final entre Chelsea e Man. City

O jogo estava marcado para Istambul, mas as autoridades britânicas colocaram a Turquia na lista vermelha, que proíbe viagens entre os dois países por causa da Covid-19.



Os dois clubes ingleses finalistas querem jogar no Estádio de Wembley no dia 29 de maio.



Mas o jornal New York Times, garante que a UEFA tem como alternativa o Estádio do Porto.



O Dragão já esteve para receber a Supertaça Europeia do ano passado.



A decisão deverá ser tomada ainda hoje na reunião do Comité Executivo da UEFA.