Rodrigo Gomes inaugurou o marcador, pouco depois do apito inicial, a favor da equipa da casa. Rodrigo Gomes, aos 61 minutos, ampliou para 2-0. Aos 70', Alejandro Marqués fez o 3-0. Heriberto Tavares fechou as contas com o 4-0. O Estoril é o 12.º classificado, com 13 pontos, enquanto os flavienses ocupam a antepenúltima posição da tabela classificativa, com 10 pontos.