Estoril Praia e AVS anulam-se na Amoreira

Estoril Praia e AVS empataram 0-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que os deixa igualados a meio da tabela, mas com possibilidade de ficarem mais perto da zona de descida. Os canarinhos somaram assim o segundo jogo seguido sem vencer, depois do triunfo (4-1) na receção ao Arouca, enquanto o AVS somou o quinto jogo seguido sem triunfar. Após este empate, o Estoril Praia ocupa, para já, o 11.º lugar, com 10 pontos, os mesmos que conta o AVS, que se encontra uma posição abaixo.