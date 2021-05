Estoril Praia sagra-se campeão da Segunda Liga

O Estoril Praia beneficiou do empate a um golo do Vizela no estádio do Cova da Piedade. O Estoril, que já tinha assegurado a promoção ao escalão principal, conquistou pela terceira vez o título da segunda Liga.



Falhou a conquista antecipada do título no sábado, ao empatar 1-1 na receção ao Desportivo de Chaves. Mas a igualdade concedida pelo Vizela deixou os 'canarinhos' com sete pontos de vantagem na liderança da prova.