O Estrela da Amadora volta a receber o Benfica na Reboleira depois de alguns anos fora do primeiro escalão do futebol português. Depois da eliminação da Taça da Liga, a equipa de Roger Schmidt quer voltar aos triunfos mas o Estrela não quer facilitar no próprio estádio. A partida tem início às 18h45. Pode ouvir o relato do jogo em direto na Antena 1.