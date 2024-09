Estrela estreia-se a vencer

O Estrela da Amadora obteve a primeira vitória no presente campeonato ao vencer na receção ao Moreirense por 2-1, em jogo da sétima jornada da I Liga.

Leonel Bucca, aos dois minutos, inaugurou o marcador e Kikas, aos 20, levou os ‘tricolores’ a vencer para o intervalo. Rúben Ismael viria a fazer o tento de honra para o Moreirense, aos 82.



Com este resultado, o Estrela da Amadora soma agora cinco pontos e sobe uma posição no campeonato (passa de 17.º para 16.º, ainda que à condição, por ter mais um jogo do que o Nacional). Já o Moreirense é oitavo com os mesmos oito pontos com que entrou para esta ronda.



A estreia de José Faria ao comando do Estrela da Amadora, treinador que deixou Nani no banco de suplentes, não podia ter começado melhor e a vitória começou a ser construída logo aos dois minutos, quando Leonel Bucca, assistido por Jovane Cabral, inaugurou o marcador com um remate de trivela, que não deu hipótese ao guarda-redes Kewin Silva.



O Moreirense bem procurou pegar no jogo, mas, numa jogada de ataque rápido, em que o passe de Alan Ruiz deixou Kikas sozinho na cara do guardião dos minhotos, o avançado ‘tricolor’ contornou Kewin Silva e fez o 2-0, aos 20 minutos.



Apesar do resultado, os comandados de César Peixoto mantiveram-se focados em chegar à baliza de Bruno Brígido, guardião que, aos 34 minutos, saiu em voo e defendeu um cabeceamento de Nlavo Asué.



Sabendo que se fosse com muita sede ao pote poderia sofrer o terceiro golo, o Moreirense subiu das linhas, para encostar o Estrela da Amadora no último terço do terreno.



Aos 57 minutos o árbitro portuense Miguel Fonseca assinalou grande penalidade por falta de Nilton sobre Sidnei Tavares, mas, após intervenção do VAR, liderado por Luís Godinho, acabou por invalidá-lo devido a fora de jogo de Maracás no início da jogada.



Sem nunca se dar por vencido, o Moreirense chegaria ao golo, aos 82 minutos, por intermédio de Rúben Ismael, que aproveitou um primeiro cabeceamento de Maracás para empurrar a bola para o fundo da baliza de Bruno Brígido.



Das bancadas do Estádio José Gomes ainda se gritou o 3-1, quando, aos 90+4 minutos, Rodrigo Pinho introduziu a bola na baliza de Kewin Silva, contudo o golo acabaria invalidado devido a falta de Paulo Moreira sobre Antonisse.