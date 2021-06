Euro 2020. República Checa vence Escócia com dois golos de Schick. Veja o resumo da partida

Em Glasgow, a Escócia não conseguiu levar de vencida a República Checa que teve em Patrick Schick a grande figura em campo. O avançado marcou os dois golos do jogo, um deles de grande efeito, candidato ao prémios Púskas.