Euro2020. Inglaterra - Croácia (Grupo D, Londres)

Inglaterra e Croácia encontraram-se várias vezes em partidas decisivas nos últimos anos e estarão de novo frente-a-frente em Wembley na partida de abertura do Grupo D do UEFA EURO 2020. Mas num Campeonato da Europa é apenas segunda vez que estas formações se enfrentam.

A Croácia chegou à final do Campeonato do Mundo de 2018 às custas da Inglaterra, que responderia no final do ano, ao apurar-se para a edição inaugural da UEFA Nations League.

Esta é a segunda vez que as formações se enfrentam num Campeonato da Europa, com a co-anfitriã Inglaterra a somar a décima presença na fase final e a Croácia, a sexta. No entanto, enquanto a Inglaterra nunca venceu na partida inaugural, a Croácia nunca perdeu - vencendo os três últimos jogos de abertura numa fase final.





Antevêem-se muitos duelos interessantes em Wembley, mas será particularmente fascinante ver Mason Mount jogar contra Luka Modrić. Mount falou na sexta-feira sobre a sua admiração pelo jogador com quem trocou de camisola quando o Chelsea derrotou o Real Madrid nas meias-finais da UEFA Champions League de 2020/21.







"Ajuda ser fã de um jogador e depois defrontá-lo, porque sabemos o que ele gosta de fazer", disse Mount. Saber e fazer são duas coisas muito diferentes, é claro, mas pelo menos deixa a Inglaterra esperançada em evitar uma repetição da derrota nas meias-finais do Mundial de 2018, quando a Croácia controlou as operações.

Estatística: O triunfo no prolongamento sobre a Inglaterra, há três anos, na Rússia, foi uma das três únicas vitórias da Croácia contra a selecção dos Três Leões, num total de dez jogos. Além disso, desde aquele Campeonato do Mundo, o seleccionador croata, Zlatko Dalić, conseguiu colocar em campo a mesma equipa em 28 dos 29 jogos.





