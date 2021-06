Euro2020. Marcelo apostou com Presidente húngaro os 3-0 de Portugal frente à Hungria

Marcelo Rebelo de Sousa falou com a RTP à saída do jogo entre Portugal e Hungria, considerando que "jogámos muitíssimo bem na primeira parte, tivemos uma segunda parte muito difícil, até aos 80 minutos, mas chegámos aos 3-0".