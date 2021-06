Euro2020. País de Gales - Suiça

O segundo dia de competição inicia com País de Gales, semifinalista em 2016, e Suíça, do benfiquista Haris Seferovic, a defrontarem-se em Baku, com o Azerbaijão a receber pela primeira vez um jogo de uma fase final de um Europeu.

A partir das 14h00, hora de Lisboa, galeses e helvéticos fecham a primeira jornada do Grupo A, depois de a Itália ter vencido a Turquia, por 3-0, no encontro que marcou o arranque do Euro2020.







Tendo chegado às meias-finais do UEFA EURO 2016, o País de Gales aponta bem alto mais uma vez, com a sua esteia no Grupo B a ter lugar na Rússia contra uma equipa da Suíça que também logrou ultrapassar a fase de grupos no último torneio.





A Suíça venceu cinco dos sete embates anteriores ante o País de Gales, com cada uma das duas selecções a vencer o jogo que disputou em casa quando integraram o mesmo grupo de apuramento para o UEFA EURO 2012.